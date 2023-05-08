Anasayfa Video Galeriler Gündem Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 09:45 Güncelleme: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:45 Hakkari’deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64589a8244c81a7201136453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı İstanbul'da faciadan dönüldü! Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar Şiddetli yağışlar Adana'yı yuttu! Koca şehir sular altında Altın madeninde facia; onlarca ölü var! İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı İçişleri Bakanı Soylu: ''İmamoğlu hem yalancı, hem sahtekâr'' Hollanda'da sandık başında kavga çıktı Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu