Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı

Hakkari’deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.

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