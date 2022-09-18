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  4. Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler

Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler

Bursa'da bir damat evleneceğine pişman oldu. Adet gereği şalvar giydirilen damadı, vince asıp su deposuna soktular.

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