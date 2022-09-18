Anasayfa Video Galeriler Gündem Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 12:05 Bursa'da bir damat evleneceğine pişman oldu. Adet gereği şalvar giydirilen damadı, vince asıp su deposuna soktular. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6326df58dc714607ee0ccc13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi ''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!