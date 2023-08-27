Damadı evlendiğine pişman eden gelenek

Bursa’nın İznik ilçesinde düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor. Yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat, iple vinçe asılıp ıslatıldı.

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