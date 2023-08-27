  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Damadı evlendiğine pişman eden gelenek

Damadı evlendiğine pişman eden gelenek

Bursa’nın İznik ilçesinde düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor. Yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat, iple vinçe asılıp ıslatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü
Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı
Marmaray'da korkunç intihar
Silahlı market hırsızı kendini vurdu
Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu
İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm
Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor
Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar
Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü