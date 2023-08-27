Anasayfa Video Galeriler Gündem Damadı evlendiğine pişman eden gelenek Damadı evlendiğine pişman eden gelenek 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:50 Bursa’nın İznik ilçesinde düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor. Yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat, iple vinçe asılıp ıslatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb388723084e7f8d586aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar Silahlı market hırsızı kendini vurdu Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü