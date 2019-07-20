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  3. 20 Temmuz 2019 21:55

Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti

Beylükdüzü’nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beylikdüzü’nde eşi Özlem Ergül’ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun’u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan...

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