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  3. 27 Haziran 2019 23:08

Damata büyük şok ! Gelinliğin içinden başka biri çıkınca...

İstanbul'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek olan damat hayatının şokunu yaşadı. Damat Tamer Bekiroğlu, gelinlik içinde erkek arkadaşını görünce çok şaşırdı.

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