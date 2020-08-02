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  3. 02 Ağustos 2020 16:20

Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesi tepki çekti

Şanlıurfa'da dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

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