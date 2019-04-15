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  3. 15 Nisan 2019 20:40

Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı

Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur’an-ı Kerim’i yakıp Müslümanlara küfür etmesi üzerine olaylar çıktı. Danimarka’da geçtiğimiz hafta ırkçılık yasasından yargılanan ve 14 gün hapis cezasına çarptırılan İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan yine olay çıkardı. Paludan’ın dün...

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Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Notre Dame Katedrali’nde yangın
Notre Dame Katedrali’nde yangın
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