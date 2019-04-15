Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı
15 Nisan 2019 20:40
Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur’an-ı Kerim’i yakıp Müslümanlara küfür etmesi üzerine olaylar çıktı. Danimarka’da geçtiğimiz hafta ırkçılık yasasından yargılanan ve 14 gün hapis cezasına çarptırılan İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan yine olay çıkardı. Paludan’ın dün...