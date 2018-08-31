Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım tutuklandı
31 Ağustos 2018 18:50
Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım tutuklandı
Danıştay saldırısına ilişkin açılan davada 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalanan sanık Osman Yıldırım tutuklandı. Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle Edirne’de yakalandı. Gerçek kimliği parmak izi tespitiyle belirlenen Yıldırım jandarmadaki...