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  3. 31 Ağustos 2018 18:50

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım tutuklandı

Danıştay saldırısına ilişkin açılan davada 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalanan sanık Osman Yıldırım tutuklandı. Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle Edirne’de yakalandı. Gerçek kimliği parmak izi tespitiyle belirlenen Yıldırım jandarmadaki...

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