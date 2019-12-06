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  3. 06 Aralık 2019 17:00

Danla Bilic ve Metin Hara aşk mı yaşıyor ?

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic ve Adriana Lima’nın eski sevgilisi yazar Metin Hara’nın aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara Bilic'ten yanıt geldi.

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