Anasayfa Video Galeriler Gündem Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! 05 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 21:40 Yılanların çiftleşme dansı doğanın eşsiz olayları arasında kabul edilir. Sivas'ta yılanların çiftleşme dansı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e352196e4f89088c5a27c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi İskenderun Körfezi'nde hortum kamerada Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı Damada 5 bin adet 5 TL taktılar... Nedeni şaşırttı Haklarını arayan Somalı madencilere polis engeli Kripto para kavgası kanlı bitti! İş ortağını kiralık katile öldürttü Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu gözaltına alındı Otogarda ''çığırtkanlık'' yapan sağlıkçıya soruşturma