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  4. Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı!

Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı!

Yılanların çiftleşme dansı doğanın eşsiz olayları arasında kabul edilir. Sivas'ta yılanların çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

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