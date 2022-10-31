Anasayfa Video Galeriler Gündem Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! 31 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:10 Süperstar Ajda Pekkan, sahne şovuyla ilgili eleştirilere sitem etti. 76 yaşındaki sanatçı, artık dans etmeyeceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635f91087824390f18424b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı Teğmenin ''İnci Tanem'' performansı sosyal medyayı salladı İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü TOGG'un ilk sahipleri belli oldu TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Alışveriş merkezinde indirim izdihamı İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti