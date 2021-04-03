Anasayfa Video Galeriler Gündem Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:50 Sosyal medyada paylaştığı dans videosu sonrası Habertürk TV'deki işinden olan güzel spiker Hande Sarıoğlu bu kez Bahis TV yayınında oryantal şov yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60683a7d98e5ca73c31536b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada! İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kadıköy'deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü Sokağa çıkma yasağında İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı! Minik Hatice'nin sesini duyun: ''Ölmek istemiyorum!'' İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada