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  4. Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov

Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov

Sosyal medyada paylaştığı dans videosu sonrası Habertürk TV'deki işinden olan güzel spiker Hande Sarıoğlu bu kez Bahis TV yayınında oryantal şov yaptı.

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