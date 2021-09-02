Anasayfa Video Galeriler Gündem Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 17:00 Rusya'da okulların açılması nedeniyle yapılan kutlamalarda dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6130d90124dd56659c126bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı Balıkçılar buldu! İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 9 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Yeni öğretim yılı takvimi açıklandı! İşte ilk sömestr tarihi TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi Bir ilimizde daha orman yangını! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fırtına İstanbul Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı