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  4. Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu

Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu

Rusya'da okulların açılması nedeniyle yapılan kutlamalarda dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen damga vurdu.

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