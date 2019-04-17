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EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALMAK ÜZERE ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE
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  3. 17 Nisan 2019 16:35

Darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda yeni görüntüler ortaya çıktı.

Video Galeri
İmamoğlu’nun mazbatası böyle hazırlandı
İmamoğlu’nun mazbatası böyle hazırlandı
Video Galeri
Birleştirme tutanakları İl Seçim Kuruluna teslim edildi
Birleştirme tutanakları İl Seçim Kuruluna teslim edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özal için mesaj
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