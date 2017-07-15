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MECLİS'TE GERGİN 15 TEMMUZ; ERDOĞAN'I PROTESTO ETTİLER - CANLI
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  3. 15 Temmuz 2017 11:45

Darbeci hainlerin TRT Radyo binasının işgal etme anı kamerada

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci hainler TRT Radyo binasının işgal edilme anları ve sonrasında yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yoğun güvenlik önlemi
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalından Mehmete ağıt türküsü
Video Galeri
Kamyonlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti
Kamyonlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti
Video Galeri
Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde
Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde
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Şov yapayım derken adam öldürdü
Şov yapayım derken adam öldürdü
Video Galeri
15 Temmuz Destanına muhteşem klip
15 Temmuz Destanına muhteşem klip