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  3. 17 Temmuz 2017 17:15

Darbeci Haldun Gülmez yine karga tulumba götürüldü

Muğla’da devam eden Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, sanıklardan eski Yüzbaşı Haldun Gülmez duruşmaya çıkmama eylemi yapınca, jandarma tarafından karga tulumba salona götürüldü.

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