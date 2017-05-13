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  3. 13 Mayıs 2017 14:15

Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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