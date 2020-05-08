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  3. 08 Mayıs 2020 10:20

''Darbeyi Hulusi Akar'la Yaşar Güler mi yapacak?''

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek TV100’de Ahu Özyurt’un sunduğu 10’dan 12’ye programında yaptığı açıklamada "darbeyi Hulusi Akar'la Yaşar Güler mi yapacak" diye sordu.

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