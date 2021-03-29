Anasayfa Video Galeriler Gündem Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 22:25 Katıldığı yarışma programlarıyla gündeme gelen Bahar Candan’a “seni ve tipini beğenmiyorum” diyerek şiddet uygulayan Murat D. isimli erkeğin serbest bırakılması sosyal medyada tepki topladı. Öte yandan Candan'ın videosu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606229b9d65b110d370d0323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı: Yasaklar geri döndü, işte madde madde Ramazan yasakları Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı Migros çalışanlarından Tuncay Özilhan'ın evinin önünde protesto! CHP'den AK Parti'ye ''Kibar Feyzolu'' yanıt Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı Polis kadını aracın arkasına bağlayıp sürükledi Türkiye'nin bugün bir kahramanı daha oldu! Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması