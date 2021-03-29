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Darp edilen Bahar Candan'ın videosu ortaya çıktı

Katıldığı yarışma programlarıyla gündeme gelen Bahar Candan’a “seni ve tipini beğenmiyorum” diyerek şiddet uygulayan Murat D. isimli erkeğin serbest bırakılması sosyal medyada tepki topladı. Öte yandan Candan'ın videosu ortaya çıktı.

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