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Datça sahilinde tedirgin eden görüntü

Muğla Datça’da sahile vuran beyaz örtü yerel halkı ve tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasına yoğun bir şekilde yayılan beyaz madde hakkında Datça Belediyesi yetkilileri bir açıklama yapmazken tatilciler denize girmekten vazgeçti.

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