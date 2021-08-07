Anasayfa Video Galeriler Gündem Datça sahilinde tedirgin eden görüntü Datça sahilinde tedirgin eden görüntü 07 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 17:30 Muğla Datça’da sahile vuran beyaz örtü yerel halkı ve tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglar arasına yoğun bir şekilde yayılan beyaz madde hakkında Datça Belediyesi yetkilileri bir açıklama yapmazken tatilciler denize girmekten vazgeçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610e99093afce26eea132207" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''6 saatte bir atom bombası atmış gibi enerji çıktı'' Antalya'da yağmur imdada böyle yetişti İstanbul'da orman yangını! Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Aydın'daki yemyeşil ormanlardan geriye bu kaldı İstanbul'da korkunç cinayet kamerada Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım'' Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı