Anasayfa Video Galeriler Gündem Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu 13 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 15:20 Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ceb88dc8869907af2e12d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi Acil serviste saç saça baş başa kavga Çöp kamyonu adamı ezdi! Feci kaza kamerada ABD'yi sarsan skandal! Okul saldırısının görüntüleri sızdı Tatil çileye dönüştü: Uzungöl yolunda kilometrelerce araç kuyruğu Hande Fırat'a canlı yayında gelen gizemli telefon! Eli ayağı birbirine dolandı Adalar vapurunda ortalık savaş alanına döndü Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler: Önce darbedip sonra kaçırdılar