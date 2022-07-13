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  4. Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu

Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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