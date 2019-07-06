Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
06 Temmuz 2019 15:05
Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde...