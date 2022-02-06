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Davutoğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adı değişiyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın adının değiştirilebileceğini belirterek ''Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz'' dedi.

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