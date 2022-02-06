Davutoğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adı değişiyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın adının değiştirilebileceğini belirterek ''Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz'' dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ff69d826c45476a235e8b3" allowfullscreen></iframe>