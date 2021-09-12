Anasayfa Video Galeriler Gündem Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı 12 Eylül 2021 Pazar Saat: 23:10 Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613e5eadfb04f50e7f78c1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder'' Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu Balıkesir'de orman yangını Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı! Ersan Şen ile Cem Küçük Habertürk canlı yayınında birbirine girdi Ankara'da yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler