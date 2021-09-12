Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı.

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