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  3. 30 Kasım 2019 17:00

Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları yapan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği toplantısına katıldı.

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Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu aynı toplantıda
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