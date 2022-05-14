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  4. Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap

Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Adıyaman ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı.

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