Anasayfa Video Galeriler Gündem Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap 14 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 13:40 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Adıyaman ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627f871682f506094a692783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı Erdoğan sosyal medya yasasının altını doldurdu: ''Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir'' Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı, Bülent Ersoy'a benzettiler Gökçek’in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı Türkiye'nin yeni madeni bulundu: Gram gram sağıp kilosunu 10 bin TL'den satıyorlar! Trafik borcunu sorgulamak için e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı Alkollü sürücü polisi görünce öyle bir şey yaptı... Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı Hain saldırı sonrası 52 terörist etkisiz hale getirildi