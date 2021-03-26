Anasayfa Video Galeriler Gündem Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru 26 Mart 2021 Cuma Saat: 22:30 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan 450 Milyon dolar döviz işlemi ile kimler zengin oldu?" sorusunu sordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605e365e6f7d7b1bff5c95f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi