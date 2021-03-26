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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu soru

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği gün yapılan 450 Milyon dolar döviz işlemi ile kimler zengin oldu?" sorusunu sordu.

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