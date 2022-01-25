Anasayfa Video Galeriler Gündem Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video 25 Ocak 2022 Salı Saat: 10:31 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61efa755512bf75f6e3bd3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü Şafak Sezer karda mahsur kaldı: ''Allah rızası için sesimizi duyun'' İstanbul'da ilginç görüntü! Herkes yolda kaldı, bir tek o kalmadı! Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti! Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada! İran'ın Türkiye'ye doğal gazı kesmesinin asıl nedeni bu mu ?