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Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

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