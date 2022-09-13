Anasayfa Video Galeriler Gündem Davutoğlu'ndan istifa yıl dönümü videosu Davutoğlu'ndan istifa yıl dönümü videosu 13 Eylül 2022 Salı Saat: 21:35 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasının yıl dönümünde, istifa konuşmasını "Her son yeni bir başlangıca, her geçmiş yeni bir Geleceğe gebedir" notuyla paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6320cd69a4b22000981010d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü! ''Arkadaşlarım yol masrafı nedeniyle okulu bıraktı'' İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı İstanbul'da film gibi operasyon Hasta yakını kadınlar ellerinde sopalarla hastaneyi savaş alanına çevirdi İstanbul'da öldüresiye dayak kamerada Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu