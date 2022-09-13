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Davutoğlu'ndan istifa yıl dönümü videosu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasının yıl dönümünde, istifa konuşmasını "Her son yeni bir başlangıca, her geçmiş yeni bir Geleceğe gebedir" notuyla paylaştı.

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