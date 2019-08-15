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  3. 15 Ağustos 2019 22:29

Davutoğlu'nun parti binası görüntülendi !

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı hedeflediği partisinin binası görüntülendi. Görüntülerde binanın her tarafının güvenlik kameralarıyla izlendiği görülüyor.

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