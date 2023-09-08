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  4. Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

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Afyonkarahisar'da önceki gün işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısının iki dayısına tüfekle ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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