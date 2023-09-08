Anasayfa Video Galeriler Gündem Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 16:35 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 16:35 Afyonkarahisar'da önceki gün işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısının iki dayısına tüfekle ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb231a7c038f223d640a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği CIA'den Rus bürokratlara videolu çağrı İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Kaplan çetesinin lideri gözaltında Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu Barajlar için hidrolojik ağaçlandırma önerisi