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  4. DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı

DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi.

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