Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı 01 Mart 2022 Salı Saat: 11:20 Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621dd74c3d15e074307954f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar kamerada! Alevleri görünce tereddüt bile etmedi Rus askerlerine ağızlarının payını Ukraynalı kadın verdi İstanbul'da acemi sürücü, vitesleri karıştırınca... Köpek saldırısında korkunç anlar! Kucağındaki çocuğunu düşürdü ABD'den Türkiye'ye ''Montrö'' mesajı Alevler geceyi aydınlattı! Kocaeli'nde korkutan yangın Bodrum'da yaşlı çift el ele ölüme atladı Bayraktar TB2'nin Rus hava savunma sistemlerini vurduğu an Rusya Kiev'i balistik füzeyle vurdu: 28 ölü