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  3. 22 Haziran 2017 08:15

DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi oluşturduğu ve canlı bomba geldiği yönündeki istihbarat üzerine şafak vakti 250 polisle eve baskın yaptı.

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Sosyal medya grubu üyeleri Suriyeli tacizciyi yakaladı
Sosyal medya grubu üyeleri Suriyeli tacizciyi yakaladı
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Arap milyarder yüzen sarayı ile Bodruma geldi
Arap milyarder yüzen sarayı ile Bodruma geldi
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Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
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Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
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Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış
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Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı