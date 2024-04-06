Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı 06 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 06 Nisan 2024 Cumartesi 08:50 İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırının failleri ile bağlantılı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6610e2ae6d81c477410168a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı