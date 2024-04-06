DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırının failleri ile bağlantılı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

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