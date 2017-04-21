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  3. 21 Nisan 2017 13:20

DEAŞ şüphelisi 16 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i Suriyeli 16 kişi, adliyeye sevk edildi.

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