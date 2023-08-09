Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ ve El Kaide'nin finansörleri İstanbul'da yakalandı DEAŞ ve El Kaide'nin finansörleri İstanbul'da yakalandı 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:40 Güncelleme: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:40 İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütüne, sosyal medya üzerinden para toplayan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d342f7c4855f539e2db673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de Esenyurt'ta felaketin eşiğinden döndüldü Antalya için konut alarmı: ''50-60'tan fazla dairesi olan yabancılar var'' Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı! Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Muğla'da orman yangını Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı