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DEAŞ ve El Kaide'nin finansörleri İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütüne, sosyal medya üzerinden para toplayan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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