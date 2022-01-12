Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:56 Mersin'de 300 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb3d5b6d9b376de28dcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!