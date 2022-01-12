  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu

DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu

Mersin'de 300 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi
Cem Bölükbaşı Formula 2'de!
Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı
Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu
Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale
Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı
A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!