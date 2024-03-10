Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ'a bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! DEAŞ'a bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! 10 Mart 2024 Pazar Saat: 09:05 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 09:05 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ed4da6c7a72f81bd080dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı