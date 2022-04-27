  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. DEAŞ'a şafak operasyonu

DEAŞ'a şafak operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TÜGVA bombacısı böyle yakalandı
Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Rust filmindeki ölümlü set kazası
Kreşte skandal görüntüler
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun neden Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini açıkladı
Ulaştırma Bakanı zam eleştirilerine tepki çeken yanıt
Katil zanlısına ''yabancı uyruklu'' yardımı!
Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı