Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ'a şafak operasyonu DEAŞ'a şafak operasyonu 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 09:35 Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6268e42b337bc23c3a530993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TÜGVA bombacısı böyle yakalandı Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Rust filmindeki ölümlü set kazası Kreşte skandal görüntüler Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun neden Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini açıkladı Ulaştırma Bakanı zam eleştirilerine tepki çeken yanıt Katil zanlısına ''yabancı uyruklu'' yardımı! Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı