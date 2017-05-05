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  3. 05 Mayıs 2017 09:50

DEAŞa yönelik operasyon: 12 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

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