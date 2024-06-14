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DEAŞ'ın elebaşısının akrabası Türkiye'den çıktı

Silahlı Terör Örgütü DEAŞ’ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

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