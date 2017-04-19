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  3. 19 Nisan 2017 13:50

DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu

Iraklı güçler, terör örgütü DEAŞ’ın Musul’daki müzeden ve çeşitli bölgelerden ele geçirdikleri ve kaçırmaya hazırlandıkları 50 kadar tarihi esere el koydu.

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