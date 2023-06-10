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DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı.

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