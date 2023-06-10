Anasayfa Video Galeriler Gündem DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:20 Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6484324c90675a5a58289853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminden ilk fragman Fatih Portakal'dan canlı yayına damgasını vuran sözler Protesto yürüyüşünde polisten ''yanlışlıkla'' gözaltı MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın İstanbul'un tarihi semtinde büyük yangın