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  3. 01 Şubat 2021 18:30

DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

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