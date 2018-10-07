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  3. 07 Ekim 2018 10:55

DEAŞ’ın yıktığı Hz. Davud Türbesi onarılmayı bekliyor

Suriye’nin Türkmen köyü Toybuk’ta terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan Hazreti Davud Türbesi onarılmayı bekliyor. Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında dozerlerle ve dinamitlerle yıktığı Halep’in kuzey kırsalındaki Türkmen köyü Toybuk’ta bulunan Hazreti Davud Türbesi, İHA tarafından havadan görüntülendi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda terörden temizlenen bölgede yer alan Hazreti Davud adına makam...

Bilgin Pro
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