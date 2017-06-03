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  3. 03 Haziran 2017 17:45

DEAŞlı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı 21 Mayıs'ta eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu teröristlerin cep telefonuyla çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

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