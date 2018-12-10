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  3. 10 Aralık 2018 20:45

DEAŞ’tan kurtulan Iraklıların yaşam mücadelesi sürüyor

Irak’ın DEAŞ’tan kurtarılmasından bir yıl sonra Irak halkı normal hayatına geri dönme mücadelesini devam ettiriyor. Irak’ın DEAŞ’tan tamamen kurtarılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Iraklılar yetersiz yapılanmadan kaynaklı normal yaşamlarını yeniden kurmak için umutsuzca mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Nineveh eyaletinin başkenti olan Musul şehrinde, kentin savaşı daha az...

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