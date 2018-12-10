DEAŞ’tan kurtulan Iraklıların yaşam mücadelesi sürüyor
10 Aralık 2018 20:45
DEAŞ’tan kurtulan Iraklıların yaşam mücadelesi sürüyor
Irak’ın DEAŞ’tan kurtarılmasından bir yıl sonra Irak halkı normal hayatına geri dönme mücadelesini devam ettiriyor. Irak’ın DEAŞ’tan tamamen kurtarılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Iraklılar yetersiz yapılanmadan kaynaklı normal yaşamlarını yeniden kurmak için umutsuzca mücadele ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Nineveh eyaletinin başkenti olan Musul şehrinde, kentin savaşı daha az...