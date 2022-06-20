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  4. Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı

Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı

Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı.

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