Anasayfa Video Galeriler Gündem Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 14:50 Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b05f06ae06677aab6204c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki Milli gururumuzun entegrasyonu gerçekleşti ABD'de UBER şoförlüğü yapan Türkler ne kadar kazanıyor ? İstanbul'da eczaneye silahlı saldırı TRT'de ''Padişah'' sansürü Plajda kabus! Tatilciler nereye saklanacağını şaşırdı Sizin töreniz, aile meclisiniz batsın! Eski eşini kadın kılığına girip öldürmek istedi İlaç fabrikasında patlama sonrası yangın Denizin rengi neden değişir? Uzman isim nedenini açıkladı Erdoğan'ın ev ziyaretinde ilginç anlar! Elini öptürmedi, alnından öptü