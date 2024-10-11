Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Tokat'ın eteklerinde bulunan ve bulunduğu dağa da ismi verilen Gıj Gıj Baba Türbesi, define avcıları tarafından tahrip edildi.

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