Anasayfa Video Galeriler Gündem Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 12:51 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 12:51 Tokat'ın eteklerinde bulunan ve bulunduğu dağa da ismi verilen Gıj Gıj Baba Türbesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708f505e3b612afbd03d4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... Minik çocuğa mahallenin ortasında gürültü dayağı Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Vahşetin yaşandığı Edirnekapı Surları'nın girişlerinde dikkat çeken hareketlilik Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi Görüntüler korkunç: Elektrikli scooter yolda böyle patladı