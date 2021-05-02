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Define avcısı feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan E. (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

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