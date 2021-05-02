Anasayfa Video Galeriler Gündem Define avcısı feci şekilde can verdi Define avcısı feci şekilde can verdi 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 14:01 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan E. (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608e86775630173fdd689857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü Vatandaş diken üstünde! 100'ün üzerinde obruk tespit edildi İETT otobüslerinde izin belgesi denetimi 7. kattan atlayarak intihar etti! O anlar kamerada